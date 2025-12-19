Челны направили 30 тонн шефской помощи группировке войск «Север»

Сегодня из Набережных Челнов в зону специальной военной операции отправляется очередная партия шефской помощи для группировки войск «Север». Общий вес гуманитарного груза превышает 30 тонн.

Эта отправка стала юбилейной – 50-й с начала проведения СВО и 21-й с начала текущего года. За каждой такой колонной – совместная работа неравнодушных предпринимателей, жителей города и депутатского корпуса.

В формировании груза приняли участие люди, которых в городе по праву называют обладателями «золотых сердец».

Среди них – Олег Николаев, Николай Атласов, Иван Кузьмин, Константин Павлов, Харис Шарифуллин, Евгений Михайлов, Ильнур Закарин, Абдулхак Батюшов, Андрей Фомичев, Рустем Гайнуллов, Артем Капустин, Сергей Акульчев, Денис Васьков, а также инициативная группа «Мадина и ее команда».

Поддержка бойцов остается для Челнов делом общегородским. Как отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, сегодня тысячи горожан находятся на передовой, и тыл продолжает быть рядом с ними.

«Сегодня более 4,5 тысячи челнинцев участвуют в СВО с оружием в руках, живя в блиндажах, окопах, защищают интересы нашего государства. Неслучайно написано, что мы вместе – с начала СВО мы вместе. Когда говорят, что народ и армия едины, то для челнинцев это особый смысл», – подчеркнул глава города.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.