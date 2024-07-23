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«Челны своих не бросают!»: Магдеев доставил шефскую помощь в зону СВО
Из Набережных Челнов в зону СВО отправили очередную шефскую помощь. Общий вес груза — более 20 тонн на сумму свыше 9 млн рублей. Это шесть быстроходных мотоциклов, полноприводный квадроцикл с прицепом, тепловизоры, монокуляры, квадрокоптеры и дроны. Гуманитарный груз сопровождал мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Сегодня нахожусь и работаю в зоне специальной военной операции. Передал нашим военнослужащим технику и современное оборудование. Поблагодарил наших доблестных воинов за службу. Автоград и его жители и дальше буду оказывать всемерную помощь и поддержку. Челны своих не бросают!» — рассказал он о своей поездке в зону СВО.
За рулем большегруза — водитель Леонид Жуков.
«Ребята там хорошо встречают, потому что мы им привозим весточку из дома. Родные переживают, не без этого», — поделился он.
Депутат Госсовета, генеральный директор ГК «Далини» Руслан Нигматуллин перед отправкой заметил, что помощь очень важна в достижении Победы.
«Чем чаще мы будем собирать такие гуманитарные конвои, тем быстрее наши ребята достигнут целей, поставленных перед ними», — отметил он.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Telegram-канал Наиля Магдеева.
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