«Челны своих не бросают!»: Магдеев доставил шефскую помощь в зону СВО

Из Набережных Челнов в зону СВО отправили очередную шефскую помощь. Общий вес груза — более 20 тонн на сумму свыше 9 млн рублей. Это шесть быстроходных мотоциклов, полноприводный квадроцикл с прицепом, тепловизоры, монокуляры, квадрокоптеры и дроны. Гуманитарный груз сопровождал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Сегодня нахожусь и работаю в зоне специальной военной операции. Передал нашим военнослужащим технику и современное оборудование. Поблагодарил наших доблестных воинов за службу. Автоград и его жители и дальше буду оказывать всемерную помощь и поддержку. Челны своих не бросают!» — рассказал он о своей поездке в зону СВО.

За рулем большегруза — водитель Леонид Жуков.

«Ребята там хорошо встречают, потому что мы им привозим весточку из дома. Родные переживают, не без этого», — поделился он.

Депутат Госсовета, генеральный директор ГК «Далини» Руслан Нигматуллин перед отправкой заметил, что помощь очень важна в достижении Победы.

«Чем чаще мы будем собирать такие гуманитарные конвои, тем быстрее наши ребята достигнут целей, поставленных перед ними», — отметил он.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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