Челны направят третью гуманитарную колонну в Лисичанск в конце декабря

Очередную партию гуманитарного груза планируется направить из Набережных Челнов в подшефный Татарстану Лисичанск 20–25 декабря – это будет третья по счету из Автограда. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр Наиль Магдеев.

В общей сложности из Челнов в Лисичанск направлено более 150 тонн гуманитарного груза, не считая продовольствия для группы Рустама Гатина, который занимается организацией горячего питания.

Мэр поблагодарил всех жителей Челнов за помощь и поддержку, которые собирают теплые вещи и необходимые предметы для взрослых и детей.

«Мы эту гуманитарную работу будем продолжать, а также оказывать шефскую помощь нашим воинам. Например, сегодня во второй половине дня мы будем отправлять автомобили нашей действующей части, где служат мобилизованные воины», — сказал Магдеев.

Также мэр напомнил, что семьям мобилизованных челнинцев выплачивают денежные компенсации на проезд детей в общественном транспорте, а также их освободили от имущественных налогов. Помимо этого, дети мобилизованных освобождены от оплаты за посещение детских садов, кружков в учреждениях спорта, культуры, образования, школьники получают бесплатное питание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 28 жен мобилизованных получат 100 тыс. рублей за рождение ребенка.