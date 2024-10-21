Челнинским руководителям вручены благодарности генерал-полковника Лапина

10 руководителей организаций и предприятий Набережных Челнов отмечены за оказанную поддержку и помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. На аппаратном совещании в мэрии Автограда им вручили благодарность командующего группировкой войск «Север» генерал-полковника Александра Лапина.

Благодарственные письма вручил мэр города Наиль Магдеев, который на днях вернулся из поездки в зону СВО.

Среди награжденных — депутаты Госовета Алексей Горшков, Раиль Минегалиев, Марат Мухамадеев, Тагир Сунгатуллин, Марсель Тухватуллин и Руслан Мустафин, генеральный директор мебельной фабрики «Ак Барс» Накип Галимов, директор ООО «Управляющая компания «ТРИО ГРУПП» Иван Кузьмин.

Отмечены также начальник управления административно-технической инспекции исполкома Алмаз Хамматов и председатель ассоциации содействия развитию ТОС Центрального района Мадина Мухаметзянова.

«Хочу поблагодарить вас за практическую помощь и поддержку. Ещё раз выражу общее мнение, что эта поддержка очень нужна и важна. И безусловно, надеюсь на дальнейшую нашу совместную работу, понимая, что за каждой такой поддержкой жизнь человека. Если это даже спасет одну человеческую жизнь, вы все сами себе сможете сказать, что жизнь вы прожили не зря. Поэтому и дальше будем работать, дальше будем делать все, чтобы помогать нашим воинам. Говорят: народ и армия едины. Любые слова должны подкрепляться реальными делами. Эти реальные дела происходят в нашем с вами в городе, поэтому спасибо вам большое», — отметил мэр.

С начала СВО из Челнов отправлена 28-я по счету шефская помощь и 14-я в текущем году. Мэр города Наиль Магдеев лично передал гуманитарный груз военнослужащим.

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