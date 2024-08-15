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Челнинский «Автоградбанк» решено ликвидировать
Сегодня Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск Центробанка к «Автоградбанку» из Набережных Челнов. Кредитная организация будет ликвидирована в течение 12 месяцев — обязанности возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел.
Исковое заявление было подано в начале июля. Затем судебное разбирательство было отложено.
Напомним, что 17 июня Банк России отозвал лицензию «Автоградбанка» на проведение банковских операций. Причиной послужили нарушения законодательства, а также нормативов ЦБ. Были подчеркнуты неэффективность модели, которой придерживалась организация, и информация об обслуживании лиц, проводивших подозрительные операции.
6 августа АСВ объявило, что вкладчиками «Автоградбанка» получено 90% от суммы страховой задолженности – это свыше 2 млрд рублей.
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