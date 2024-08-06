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Вкладчикам Автоградбанка выплачено 90% страховой ответственности АСВ
Вкладчики Автоградбанка получили 90% от суммы страховой ответственности. Об этом сообщается в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов.
После отзыва лицензии в июне 2024 года в АСВ обратились свыше 4,3 тысячи человек. Им выплатили более 2 млрд рублей.
В сообщении говорится, что почти 1,5 млрд рублей вкладчики получили через два банка-агента — «Россельхозбанк» и «Ак Барс Банк», которые действуют от имени агентства. Оставшаяся сумма — более 600 млн рублей — перечислена оставившим обращения дистанционно. Это можно было сделать либо на портале «Госуслуги», либо через сайт АСВ.
Напомним, что 17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у набережночелнинского Автоградбанка. Причиной стало нарушение законодательства в области банковской деятельности, а также нормативов ЦБ. Кроме того, отмечалась неэффективность бизнес-модели, по которой работала кредитная организация, и обслуживание клиентов, проводивших подозрительные операции.
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