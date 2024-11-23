Челнинские школьники необычно оформили банки для окопных свечей

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Школьники из Набережных Челнов красочно оформили жестяные банки для окопных свечей. Они их передали волонтерам инициативной группы «Мы вместе». Свечи из банок для военнослужащих ученики изготавливают с февраля 2023 года. За это время на передовую активисты отправили 15 тыс. спасительных огоньков.

Учащиеся группы 3 «С» посвятили рисунки Новому году.

«Я нарисовала дом, потому что дома уютно, тепло, родные, близкие. Новый год должны встречать вместе, дружно, хорошо, и кушать, наслаждаться праздником», — поделилась ученица Детской Школы Архитектуры и Дизайна «ДА-ДА» Элина Авдонина.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Волонтер инициативной группы «Мы вместе» Владимир Комаров объясняет, как правильно изготовить фитиль для окопных свечей. Картон, который вставляется в банку, по высоте должен быть на один сантиметр ниже ее.

«Если он будет сильно высоко, вот так вылезать из баночки, то он будет гореть и дымить. Когда мы первые свечи делали, мы не знали. Мы набивали картона, как можно плотнее. И ребята присылали нам оттуда видео, они выходили, лица у них были все черные», — поделился Комаров.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Теперь окопные свечи не дымят. Поэтому военнослужащие могут их применять не только ночью, но и днем. Ведь в светлое время суток топить печку нельзя, иначе враг заметит.

По словам волонтеров, окопные свечи необходимы для военнослужащих, особенно в зимнее время. Они согревают бойцов, освещают их блиндажи. Кроме того, с помощью окопных свечей можно приготовить пищу и высушить одежду.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Раньше изготавливать окопные свечи Валентина помогала своему сыну. Военнослужащим он успел отправить несколько партий. С конца сентября этого года мужчина уехал служить по контракту в зону СВО.

«Волонтерством он очень много занимался, говорил: „Мама, я хочу частичку тепла, света им дать“. Куда только не отправлял, оттуда даже пришла ему благодарность. Командир роты благодарил его», — рассказала Валентина — мама военнослужащего.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Учащиеся Детской школы Архитектуры и Дизайна быстро и легко освоили технику изготовления фитилей. Кроме того, проявили креативность. Сделали их в форме сердца и елочки.

«Я хочу пожелать военнослужащим удачи на фронте, и чтобы они быстрее вернулись домой к своим семьям», — пожелал ученик Таир Самигуллин.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«И дизайн коробки они сделали очень красивый, нам очень понравился. А солдатам как понравится! Потому что они чувствуют тепло дома, когда получают письма от ребят, и упаковки такие, это же много чего значит», — поделилась Лилия — мама военнослужащего.

Всего учащиеся Детской школы Архитектуры и Дизайна оформили 30 банок для окопных свечей. Волонтеры инициативной группы «Мы вместе» будут сотрудничать с юными художниками и в дальнейшем.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

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