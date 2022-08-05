Челнинец, которого убил сын-игрок, был одним из руководителей служб «КАМАЗа»

«КАМАЗ» прощается с руководителем службы инновационного развития и прогрессивных технологий, заместителем директора технологического центра Валерием Адаричевым, который скончался 3 августа.

Как стало известно «Татар-информу», Валерий Петрович погиб от руки сына: ранее агентство уже сообщало об этой трагедии, которая развернулась в Набережных Челнах. Между отцом и сыном начался конфликт из-за того, что последний сдал в ломбард телевизор: молодой человек был зависим от азартных игр. Во время ссоры юноша бросился на своего отца с ножом. Досталось и вернувшейся домой матери, сейчас ей оказывают помощь врачи.

Задержать напавшего молодого человека удалось сотрудникам ГИБДД после продолжительной погони. Парень, как стало известно агентству, был младшим ребенком в семье.

«В июне Валерию Петровичу исполнилось 62 года. Он начинал трудовую деятельность в 1977 году учеником фрезеровщика в цехе штампов и пресс-форм литейного завода. В 1986 году по окончании учебы в Московском автомеханическом институте он продолжил работу на автомобильном заводе в должности инженера-технолога», – говорится в сообщении «КАМАЗа».

Под руководством Валерия Петровича внедрялось немалое число прогрессивных технологий производства, он принимал участие в большом количестве масштабных проектов.

За свою работу Адаричев был награждем почетными грамотами «КАМАЗа», медалью «В память 1000-летия Казани», званиями «Почетный машиностроитель минпромнауки РФ», «Заслуженный машиностроитель РТ», почетной грамотой ГК «Ростех».

Похороны состоятся в субботу, 6 августа, на городском кладбище Челнов. Церемония прощания пройдет в 9.30 в Боровецкой церкви.