В Челнах по просьбе бойцов модернизировали и подготовили к отправке 5 автомобилей

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня из Набережных Челнов в зону СВО отправили пять автомобилей, подготовленных по просьбам самих военнослужащих. Машины были модернизированы волонтерами и полностью адаптированы под боевые задачи. Транспортные средства предназначены для группировки войск «Север».

Работы по переоборудованию длились около двух недель. За это время специалисты демонтировали крыши, усилили кузова трубами, отремонтировали подвеску и двигатели. По словам волонтера Рафаэля Валиева, модификации затронули и внутреннее оснащение машин.

«В этой машине мы поменяли сидение – заднее от “девятки”. Крепления на старом сидении были прогнившие, не держались, заменили для удобства посадки», – пояснил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кузова усиливали за счет деталей, полученных после демонтажа: использовали листы от срезанных крыш, дверей и крышек багажников. Удаление дверей, по словам специалистов, – мера не только по облегчению конструкции, но и по обеспечению быстрой эвакуации в случае опасности, например, при атаке с воздуха.

Модификация проводилась строго по схемам, разработанным участниками СВО.

«Эти автомобили изготовлены по чертежам, предоставленным самими военнослужащими. Они будут использоваться непосредственно в боевых условиях для перевозки боекомплектов», – отметил помощник мэра Рамиль Файсханов.

Полную переподготовку машин подтвердил и предприниматель Эльфат Хабибрахманов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы полностью модернизировали автомобили: срезали крыши, усилили конструкции, отремонтировали двигатели и ходовую часть. Сейчас вы видите результат – пять готовых машин», – сказал он.

Перед отправкой автомобили лично протестировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он дважды проехался на одном из автомобилей и оценил техническое состояние.

«Из машин, вышедших из эксплуатации, мы создаем легкий и нужный транспорт по просьбе самих воинов. Убедился лично: двигатель, коробка, кузов – все работает», – отметил градоначальник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Магдеев добавил, что подобные автомобили видел в зоне СВО месяц назад – тогда бойцы сами переоборудовали технику в полевых условиях.

Назначение машин – не только доставка боеприпасов и провизии, но и эвакуация раненых с линии боевого соприкосновения. Уже послезавтра эта техника будет использоваться бойцами в зоне выполнения боевых задач.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой