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Челнинцы активно собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
Татарстанцы помогают жителям новых регионов России и Курской области. В Набережных Челнах продолжается сбор гуманитарной помощи тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Неравнодушные горожане приносят самые разные вещи — от продуктов питания до предметов бытовой техники. Пункты сбора открыты в офисе «Далини», а также в молодежных центрах «Орион» и «Нур».
Предприниматель Наиль Сайфуллин не в первый раз оказывает поддержку военнослужащим и мирным жителям. Сегодня он привез продукты и товары для населения Курской области. Всего за один день он закупил всё необходимое.
«Я узнал от знакомых, что в „Нуре“ собирается гуманитарная помощь в Курскую область. Привез продукты первой необходимости — это крупы, сахар, мука и продукты быстрого приготовления», — рассказал челнинец.
Сотрудники молодежного центра отмечают, что челнинцы активно откликнулись на призыв о помощи. Они приносят и продукты питания, и даже бытовую технику. Из Автограда уже отправили несколько микроавтобусов с гуманитарным грузом.
«Приносят очень много нескоропортящихся продуктов — это тушенка, консервы, супы быстрого приготовления, сахар, сгущенка, гречка, а также детские памперсы, туалетную бумагу, средства личной гигиены. Есть даже люди, которые принесли микроволновые печи, которые также пригодятся для жителей Курской области», — рассказал директор молодежного центра «Нур» Евгений Сироткин.
Перед тем, как вещи отправят жителям Курской области, сотрудники пункта сбора всё проверяют и распределяют по разным коробкам.
«Когда жители нашего города приносят нам продукты, одежду. Мы всё это раскладываем по коробкам: отдельно одежду, сыпучие продукты. Все подписывается и, соответственно, отправляется в Курскую область», — пояснил активист городского студенческого совета Александр Лазарев.
Работа не приостанавливается, сообщили сотрудники молодежного центра. Сейчас в пункте сбора гуманитарной помощи принимают теплую одежду для жителей Курской области, а также новых регионов России, потому что впереди холода. Пункт работает ежедневно с 8 часов утра до 9 часов вечера, без выходных.
Планируется, что уже на следующей неделе гумпомощь из Челнов снова будет направлена жителям Курской области.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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