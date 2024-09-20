Челнинцы активно собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Татарстанцы помогают жителям новых регионов России и Курской области. В Набережных Челнах продолжается сбор гуманитарной помощи тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Неравнодушные горожане приносят самые разные вещи — от продуктов питания до предметов бытовой техники. Пункты сбора открыты в офисе «Далини», а также в молодежных центрах «Орион» и «Нур».

Предприниматель Наиль Сайфуллин не в первый раз оказывает поддержку военнослужащим и мирным жителям. Сегодня он привез продукты и товары для населения Курской области. Всего за один день он закупил всё необходимое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я узнал от знакомых, что в „Нуре“ собирается гуманитарная помощь в Курскую область. Привез продукты первой необходимости — это крупы, сахар, мука и продукты быстрого приготовления», — рассказал челнинец.

Сотрудники молодежного центра отмечают, что челнинцы активно откликнулись на призыв о помощи. Они приносят и продукты питания, и даже бытовую технику. Из Автограда уже отправили несколько микроавтобусов с гуманитарным грузом.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Приносят очень много нескоропортящихся продуктов — это тушенка, консервы, супы быстрого приготовления, сахар, сгущенка, гречка, а также детские памперсы, туалетную бумагу, средства личной гигиены. Есть даже люди, которые принесли микроволновые печи, которые также пригодятся для жителей Курской области», — рассказал директор молодежного центра «Нур» Евгений Сироткин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Перед тем, как вещи отправят жителям Курской области, сотрудники пункта сбора всё проверяют и распределяют по разным коробкам.

«Когда жители нашего города приносят нам продукты, одежду. Мы всё это раскладываем по коробкам: отдельно одежду, сыпучие продукты. Все подписывается и, соответственно, отправляется в Курскую область», — пояснил активист городского студенческого совета Александр Лазарев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Работа не приостанавливается, сообщили сотрудники молодежного центра. Сейчас в пункте сбора гуманитарной помощи принимают теплую одежду для жителей Курской области, а также новых регионов России, потому что впереди холода. Пункт работает ежедневно с 8 часов утра до 9 часов вечера, без выходных.

Планируется, что уже на следующей неделе гумпомощь из Челнов снова будет направлена жителям Курской области.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой