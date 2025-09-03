Целительное производство: пчеловод из Татарстана делает мази для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Рамиль Хайретдинов из Альметьевского района держит пасеку больше 15 лет. Мед и продукты пчеловодства стали для него не только делом жизни, но и отдушиной. Сегодня он использует пасечные ресурсы, чтобы помогать бойцам на передовой – делает целебные мази и отправляет их в зону специальной военной операции.

В основе мази – забрус, верхняя часть сот, срезаемая во время откачки меда. К нему Рамиль добавляет облепиховое или касторовое масло, создавая натуральный бальзам для заживления ран.

«Такая мазь включает в себя 19 полезных ферментов. Она помогает быстрее восстанавливаться, снимать воспаление», – объясняет пчеловод.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Хайретдинов признается: к нему нередко обращаются бойцы, и он старается откликнуться на каждый запрос.

«Это душе дает просто. Я чем-то помогаю ребятам. Они для нас воюют и раны получают. А я стараюсь, чтобы они быстрее заживляли», – говорит Рамиль Хайретдинов.

В каждой партии – по 50–60 баночек заживляющего бальзама. Волонтеры передают их на фронт вместе с гуманитарной помощью.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой