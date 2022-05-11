Объясняем, почему это важно: глава Чувашии Николаев впервые за 2 года прибыл в Татарстан

Эксперты «Татар-информа» считают, что в условиях санкций и сокращения федерального финансирования на первый план выходит сотрудничество в сфере экономики между республиками.

Рустам Минниханов встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым Фото: president.tatarstan.ru

Официальным поводом для перезагрузки отношений между Татарстаном и Чувашией стала патриотическая повестка. В этом году обе республики отмечают завершение возведения Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода (конец января 1942 года). Эта система инженерных укреплений создавалась на случай прорыва к Волге фашистских захватчиков.

Отметим, что глава Чувашии Олег Николаев за два года руководства республикой так и ни разу не побывал в Казани. В отличие от его предшественника Михаила Игнатьева, вместе с которым Рустам Минниханов в буквальном смысле водил хороводы.

«Первое время у главы Чувашии (на фото) просто-напросто не было времени обращать внимание ни на Татарстан, ни на другие регионы» Фото: glava.cap.ru

«У него на носу были выборы, потом пандемия. Одним словом, было не до Татарстана»

«Глава Чувашии Олег Николаев избран в сентябре 2020 года, а с января 2020 года он был временно исполняющим обязанности. По моим ощущениям, первое время у главы Чувашии просто-напросто не было времени обращать внимание ни на Татарстан, ни на другие регионы. Все дело в том, что смена власти в республике фактически произошла экстренно. Да, все ожидали, что это произойдет, но при этом для всех это стало неожиданностью. К тому же было несколько претендентов на должность. Поэтому ни у кого из политиков на то время не было детального плана по развитию Чувашии, – считает Руслан Сайфутдинов, журналист, автор телеграм-канала «Провинцивиль» (Чувашия). – Первое время Николаев вникал во внутренние процессы. Помимо этого, у него на носу были выборы, к этому добавилась пандемия. Одним словом, было совсем не до Татарстана. У нас глава особо не выезжал в другие регионы, будучи занят внутренней повесткой. Это и формирование команды (Кабинет министров не был еще сформирован, все происходило на ходу), это и вникание в хозяйство республики. Николаев в основном выезжал на общефедеральные, окружные мероприятия.

Во время совместной встречи двух руководителей республик Минниханов напомнил, что товарооборот между Татарстаном и Чувашией составляет порядка 8 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

Встреча с Президентом, конференция и концерт

По словам Константина Малышева, руководителя Чувашского национально-культурного центра Казани, в ходе поездки Николаева и официальной делегации Чувашии в Татарстан в Казанском университете проходит научно-практическая конференция, посвященная строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В ней принимают участие министры культуры двух республик.

Сегодня же на сцене Татарской филармонии пройдет концерт, посвященный 80-летию завершения строительства этого рубежа. Примут участие руководители двух республик. Запланированы выступления Государственного ансамбля песня и танца Чувашии и Государственного камерного хора Татарстана.

Перед этим Рустам Минниханов вручил Олегу Николаеву государственную награду Республики Татарстан – медаль «100 лет образования ТАССР», ответным алаверды стала памятная медаль, посвященная 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей от Олега Алексеевича.

В Казанском университете проходит научно-практическая конференция, посвященная строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан и Чувашия в экономике вообще не конкуренты»

Помимо культурных контактов, несомненно, не могут обойти руководители двух регионов и темы экономики. «Что касается сегодняшнего визита, то наверняка будут обсуждать даже не столько политику, сколько экономику. В условиях, когда московских денег становится меньше, регионы скребут по сусекам. Из-за санкций многие предприятия Татарстана испытывают трудности, есть такие и в Чувашии. Но в отношениях Чувашия – Татарстан есть один нюанс. Бывают регионы-конкуренты – это, условно, Башкортостан и Татарстан, где конкуренция есть в нефтехимии, нефтяной промышленности. Конкуренция в культуре, в конце концов, – считает Руслан Сайфутдинов. – А Татарстан и Чувашия в той же экономике вообще не конкуренты. У вас есть отрасли, которых нет у нас, так и у нас есть отрасли мощные, отсутствующие у вас. К примеру, Чебоксары – это электротехнический кластер, продукция Чебоксарского тракторного завода пойдет на замещение импорта. Одним словом, наши республики могут дополнить друг друга».

Уже во время совместной встречи двух руководителей республик Минниханов напомнил, что товарооборот между Татарстаном и Чувашией составляет порядка 8 млрд рублей. Основные статьи поставок – это грузовые автомобили, дизельное топливо и бензин, азотные удобрения, стекло, широкий ассортимент продуктов питания, моющие средства и продукция легкой промышленности. Из Чувашской Республики в республику везут продукты питания, обувь и трикотаж, каустическую соду, сантехнику, лакокрасочные и строительные материалы.

Другой путь сотрудничества – это культура и туризм. Сейчас для них, как мы говорили выше, нашли довольно актуальную и своевременную основу – Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод.

У чувашей Татарстана есть свой региональный национальный праздник – Уяв Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Кто приедет на Уяв?

Константин Малышев отмечает много связующих моментов между регионами как в экономике, так и в культуре. «Я бы перенял практику встреч руководителей Татарстана с представителями татарских диаспор. Это нужный пример, который придает новые силы общественникам», – советует он.

Чуваши в Татарстане живут более чем в 300 населенных пунктах. Всего их 116 тыс. по всей республике. Есть 91 школа с преподаванием чувашского языка. Чуваши компактно проживают во многих районах РТ, в том числе Буинском (29%), Аксубаевском (47%).

Отметим, что у чувашей Татарстана есть свой региональный национальный праздник – Уяв. В этом году в Татарстане он пройдет в июле на новой площадке – в деревне Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Это родина народного поэта Чувашии Петра Хузангая.

Чуваши в Татарстане живут более чем в 300 населенных пунктах. Всего их 116 тыс. по всей республике Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В этом году на Уяв приедет больше коллективов из регионов, планируется расширить проведение конкурсов. Одновременно ведется строительство около городища Сувар. Это будет новым туристическим комплексом», – считает Малышев. Отчасти о потеплениях в отношениях между республиками можно судить по тому, приедет ли Николаев на этот праздник в Татарстан в этом году.

Судя по пресс-релизу Казанского Кремля, глава Чувашии обещал быть: «Олег Николаев принял приглашение».

«Если такие встречи происходят, то есть причины с обоих сторон. Это не означает, что Чувашия поспела, это означает, что у и Татарстана появилась причина поговорить и встретиться с нашим руководством», – резюмирует редактор канала «Провинцивиль».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru