ЦБ: Внешний долг России снизился на $30 млрд

Внешний долг России с начала года снизился на $30,7 млрд с $482,1 млрд, сообщил Центробанк. На 1 апреля сумма внешнего долга составляла $482,1 млрд, что на 6,37% (или на $30,7 млрд) ниже показателя на начало года, следует из материалов регулятора.

При этом отмечается, что международная инвестиционная позиция РФ по итогам первого квартала увеличилась до $612,5 млрд.

22 июня Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплачивать внешний валютный долг можно в рублях. После этого Минфин РФ провел несколько платежей по евробондам по новой схеме. На прошлой неделе зарубежные СМИ распространили информацию, что в РФ «произошел дефолт», однако ведомство опровергло это, подчеркнув, что Россия в полном объеме исполнила свои обязательства.