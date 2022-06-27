Минфин РФ: Россия в полном объеме расплатилась по еврооблигациям

Россия заблаговременно и в полном объеме провела платежи по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах, направив по ним в сумме 26,5 млн евро, заявил Минфин РФ. Так в ведомстве прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы дефолте России по внешнему долгу.

Выплаты проводились 24 мая в отношении платежа в долларах и 25 мая — в отношении платежа в евро. В тот же день средства поступили Национальному расчетному депозитарию, выступающему платежным агентом, и международной расчетно-клиринговой системе Евроклир. Далее их должны были передать клиентам.

Однако международные расчетно-клиринговые системы не довели средства до конечных получателей. Лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая, провести платежи можно было до этой даты, подчеркнули в ведомстве.

«При этом все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия лицензии, но не довели средств до инвесторов», — говорится в сообщении.

Действия иностранных финансовых посредников не контролирует российская сторона, поэтому при неполучении выплат от России инвесторы должны обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты, отметил Минфин.

Ранее Bloomberg написал, что в ночь на понедельник в России наступил первый с 1918 года дефолт по внешнему долгу после неуплаты примерно 100 млн долларов по гособлигациям. Кремль такие сообщения назвал неправомерными, еще раз подчеркнув, что платеж был совершен еще в мае.