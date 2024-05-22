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«На уровень 6-7% выйдем к 2027-му»: ЦБ рассмотрит тему повышения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ России в июне может рассмотреть сценарий с повышением ключевой ставки. Так сказал зампред кредитной организации Алексей Заботкин.
«Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании», — цитирует спикера газета «Известия».
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин ранее задал ЦБ параметры увеличения экономики предложения. К 2030-му экономика России должна занять 4 место в мире, обогнав Японию.
«Сразу скажу, что наши международные «друзья» из международного валютного фонда, мирбанка, которые по паритету покупательской способности расставляют страны, они, конечно, услышали поручения Президента и молниеносно отреагировали, снизив российский ВВП по покупательской способности примерно на 200 млрд рублей, опустив его ниже Германии. Мы так Германию обогнали, были на 5 месте, но теперь оказались на 6-м», — поделился спикер.
Однако он подчеркнул, что сути это не меняет. Россия все равно обгонит Японию к 2030 году. Для этого необходимо удержать экономику в траектории роста предложения в диапазоне 2-2,5%, чтобы российская экономика могла приспособиться к тем структурным изменениям, которые в ней будут происходить, отметил Заботкин.
«А начиная примерно с 2027/28 года должен идти некий новый виток... Ну, когда я говорю, к чему, то имею в виду к высокой ключевой ставке, которая у нас сохранится. Мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, но, тем не менее, будет повышена. Где то в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году», — резюмировал спикер.
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