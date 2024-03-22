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Экономика 22 марта 2024 13:33

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

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Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку – 16% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что сейчас давление от инфляции постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос по прежнему сильно опережает продолжает производство товаров и услуг. Причем регулятор считает, что «пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций».

Уточняется, что уже 1 апреля Банк РФ опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров центральной кредитной организации по поводу «судьбы» ключевой ставки запланировано на 26 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦБ Турции поднял ключевую ставку до 50% годовых.

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#ключевая ставка
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