Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Стрела», который «помогал» банку «Киви»
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Стрела». Приказ был опубликован 22 марта на сайте главной кредитной организации.
Регулятор объяснил принятое решение тем, что банк «Стрела» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Причем последний год регулятор неоднократно применял меры к данной кредитной организации. Также «Стрела» нарушала требования нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отметим, что данная кредитная организация переводила деньги между «КИВИ Банком» и иными участниками рынка банковских услуг. В большинстве своем, это были операции расчетов между физлицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.
Теперь временной администрацией «Стрелы» станет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Она проработает до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
ЦБ отметил, что вклады, хранимые в «Стреле», вернут вкладчикам в полном размере, но не более страхуемой суммы (1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам).
За выплату будет отвечать АСВ. Все подробности вкладчики смогут получить по номеру горячей линии госкорпорации: 8 800 200-08-05 (круглосуточно), а также на сайте в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»