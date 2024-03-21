ЦБ Турции поднял ключевую ставку – она втрое выше чем у Банка России

Совет директоров Центробанка Турции поднял ключевую ставку до 50% годовых. Ранее этот показатель держали на уровне 45%.

«В феврале из-за инфляции в сфере услуг основная тенденция месячной инфляции оказалась выше, чем ожидалось. Хотя импорт потребительских товаров и золота замедлился и способствовал улучшению баланса текущего счета, другие недавние показатели указывают на то, что внутренний спрос остается устойчивым. Негибкость инфляции в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски и цены на продукты питания поддерживают инфляционное давление. Комитет внимательно отслеживает соответствие инфляционных ожиданий и поведения цен прогнозам, а также влияние повышения заработной платы на инфляцию», – говорится в сообщении турецкого ЦБ.

В сообщении уточнили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение основной тенденции ежемесячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона прогнозов. При этом денежно-кредитная политика будет ужесточена в случае прогнозирования значительного и устойчивого ухудшения инфляции.

«Решимость в отношении жесткой денежно-кредитной политики снизит основную тенденцию ежемесячной инфляции за счет сдерживания внутреннего спроса, реального укрепления турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Следовательно, дезинфляция установится во второй половине 2024 года», – говорится в релизе.

Отметим, что ключевая ставка 50% для Турции стала рекордной с начала 2000-х годов. Лишь во время кризиса 2000-2001 годов ставка турецкого ЦБ достигала 300%, но потом постоянно снижалась. С 2003 года она держалась ниже 50%.

Добавим, что ставка ЦБ Турции втрое выше, чем у Центрального банка России. Напомним, недавно СД российской кредитной организации решил сохранить ключевую ставку в 16%.