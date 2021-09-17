ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре на уровне 7%

В России инфляция сейчас достигла пикового уровня. В сентябре она составит около 7% в годовом выражении, но затем начнет снижаться в IV квартале текущего года. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

«Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре», — заметила глава Центробанка. И добавила в ответ на уточняющий вопрос, продолжится ли рост цен и в дальнейшем: «Будем надеяться, что это действительно пиковые значения».

По словам Набиуллиной, небольшое увеличение инфляции в сентябре будет связано прежде всего с эффектом базы. Год назад наблюдалось небольшое снижение цен — примерно на 0,1%.

Предстоящее уменьшение инфляции глава Банка России связала с постепенным исчерпанием эффекта разовых факторов и воздействием ужесточения денежно-кредитной политики в РФ, начавшегося в марте. Последний раз ЦБ повышал ключевую ставку 10 сентября.

«Мы не можем оказать влияние на те факторы, которые вызвали инфляцию, <…>, это очевидно. Но мы можем через денежно-кредитную политику оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены», — пояснила она.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, проинфляционные риски сейчас преобладают. В связи с этим она предположила, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% только во второй половине 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане инфляция замедлилась, в отличие от Приволжского федерального округа и России в целом.