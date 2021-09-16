В Татарстане инфляция замедлилась в отличие от ПФО и России

Годовая инфляция в Татарстане в августе 2021 года замедлилась до 7,1% после 7,4% в июле. Это отличается от тенденции в Приволжском федеральном округе и России, где рост цен ускорился. В округе она выросла до 6,9% после 6,8%, в России – до 6,7% после 6,5%, говорится в информационно-аналитическом материале, подготовленном Отделением Банка России – Национальным банком по РТ.

В августе продовольственная инфляция снизилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 7,6% после 7,8% в июле этого года. Свое влияние на снижение цен оказали дополнительные сельскохозяйственные ярмарки, организованные в республике – замедлились цены на картофель, морковь и свеклу.

Отмечался рост урожая огурцов и помидоров в личных подсобных хозяйствах, чему благоприятствовала погода. В августе огурцы стоили на 5,2% дешевле, чем в августе прошлого года, а помидоры – на 5,2%. На 17,3% подешевели апельсины. Аналитики объясняют это эффектом «высокой сравнительной базы прошлого года»: годом ранее из-за неблагоприятных погодных условий снизился урожай и объем поставок цитрусовых на мировой и российский рынки.

Вместе с тем аномально жаркая погода в республике в этом году усложнила процесс заготовки кормов, вкупе с недобором урожая фуражного зерна, это привело к росту цен на мясо, птицу и молочные продукты.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе уменьшился до 9,2% после 9,6%. В Татарстане замедлился рост цен на строительные материалы. Сказалось падение цен на древесину и металл на мировых товарных рынках, а также введение экспортных пошлин на них, в результате предложение строительных материалов на внутреннем рынке выросло, а инфляция снизилась.

В августе годовой прирост цен в сфере услуг в Татарстане уменьшился до 3,4% после 3,7% в июле. В Татарстане стали снижаться цены на поездки в Турцию: туры в августе были на 3,6% ниже уровня прошлого года после роста на 5,7% в июле, когда наблюдался повышенный спрос на путевки.

В целом по России, по прогнозу Центробанка, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.