Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 6,75% годовых. Таким образом, ставка вернулась к уровню сентября—октября 2019 года.

Пресс-служба ЦБ отметила, что во втором квартале этого года российская экономика достигла допандемийного уровня и стала возвращаться на траекторию сбалансированного роста.

Вместе с тем, вклад в инфляцию устойчивых факторов остается существенным, так как спрос расширяется быстрее, чем возможности наращивания выпуска. С учетом высоких инфляционных ожиданий «баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных». Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели Банка России – 4%.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.