ЦБ обжегся на дизайне: кто виноват в казусе с «казанской» 1000-рублевкой

Дизайн банкноты номиналом в 1 тыс. рублей, которую презентовали пару дней назад, решили доработать

Фото: cbr.ru

Обвинения в «исламизации» банкноты

Сегодня Центробанк РФ заявил об остановке выпуска банкноты номиналом в 1 тыс. рублей. Дизайн купюры, которую презентовали пару дней назад, решили доработать. «В широкое обращение она не поступила», — сообщил ЦБ.

Напомним, что на оборотной стороне банкноты изображены два объекта Казанского Кремля – башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Выбор изображения привел к скандалу в медиасообществе и ряде телеграм-каналов. Претензия в следующем: башню Сююмбике венчает исламский полумесяц, тогда как над бывшей Дворцовой (Введенской) церковью православного креста не оказалось. Его нет и в реальности, ведь сейчас это просто музей. Но кого это останавливает? Отдельные блогеры дошли в своих рассуждениях до некой «исламизации» банкноты.

В итоге с трактовкой «казанской» купюры официально не согласились и в РПЦ (Русской православной церкви).

«Вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — заявили в РПЦ.

«Вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казань – образец мирного сосуществования религий, почему случился казус?

С такой позицией можно спорить или соглашаться, но Татарстан и Казань в частности на мировой арене воспринимаются как образец мирного сосуществования представителей самых разных конфессий.

В этом статусе Казань приняла Универсиаду-2013, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, а вскоре станет «домашней площадкой» для судьбоносного для всей планеты саммита БРИКС, который может перекроить геополитические «правила игры».

Всем почетным гостям непременно показывают и мечеть «Кул Шариф», и Благовещенский собор в Казанском Кремле. Храм и мечеть в октябре, например, посетил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Для тех, кто живет в республике или побывал здесь туристом, гостем, странно, что при разработке дизайна «казанской» купюры случился подобный казус.

В столице Татарстана особенно бережно относятся к подобным «тонким моментам», и тяжело представить, что в республике «пропустили» бы такой просчет. Возникает логичный вопрос: а кто разрабатывал этот дизайн?

Всем почетным гостям непременно показывают и мечеть «Кул Шариф», и Благовещенский собор в Казанском Кремле Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан не спросили: как ЦБ разработал дизайн банкноты

Ранее Центробанк на своем официальном сайте заявлял, что список символов для изображения на этих банкнотах будет составлен с учетом мнения некоего «экспертного сообщества». А окончательное решение принимал совет директоров регулятора.

Интересно, что при беглом изучении экспертной группы по Приволжскому федеральному округу вы не найдете представителей Татарстана. Судите сами: приводим полный список.

Алямкин Андрей Викторович – историк, краевед, бонист Виноградова Татьяна Павловна – профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), руководитель нижегородского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия; почетный гражданин города Нижнего Новгорода Гор Анна Марковна – заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина Инкин Николай Викторович (псевдоним — Николай Свечин) – нижегородский писатель Карпов Сергей Павлович – академик РАН, президент исторического факультета МГУ Клавихо-Телепнев Владимир – фотограф Левыкин Алексей Константинович – директор Государственного исторического музея Пресняков Валерий Андреевич – генеральный директор издательства «Уотер Марк» (журнал «Золотой червонец») Сериков Александр Алексеевич – профессор, председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Филиппов Юрий Владимирович – генеральный директор ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»

Видимо, в ЦБ РФ решили, что нижегородские и московские эксперты знают решительно всё о культурных и прочих особенностях Татарстана. Этих людей даже сложно обвинять в возникшем конфликте. Скорее всего, они просто «не в теме».

А некоторые эксперты высказываются жестче. Например, известный этнолог и демограф Дамир Исхаков согласен, что ЦБ невольно подставил весь Татарстан.

«Да, так можно сказать. Они слепил все эти конфигурации, не подумав до конца. Можно было всех конфликтов избежать заранее, если бы они подумали, но раз не подумали – значит, не подумали», – сказал эксперт «Татар-информу».

Дамир Исхаков: «Была возможность одновременного включения Благовещенского собора и башни Сююмбике. Тогда бы равновесие сохранилось, но люди недалекого ума вот так изобразили» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как ЦБ мог избежать скандала

Остается надеяться, что регулятор учтет свои ошибки и при разработке нового дизайна проконсультируется с представителями Татарстана.

Отметим, что в экспертной среде Казани так же многие не поняли принципов отбора объектов, которые в итоге попали на банкноту.

«Была возможность одновременного включения Благовещенского собора и башни Сююмбике. Тогда бы равновесие сохранилось, но люди недалекого ума вот так изобразили», – заявил «Татар-информу» Дамир Исхаков.

По его словам, крест над музеем Татарской культуры и истории государственности был бы неуместен. Даже при том, что ранее это здание было собором.

А по словам депутата Государственной Думы Ярослава Нилова, Банк России мог бы избежать скандала вокруг дизайна обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей, если бы разработчики посоветовались с Татарстаном.

«Дискуссия возникла на ровном месте. Ее можно было бы не допустить, если бы разработчики согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать», — заявил депутат в своем телеграм-канале.

Ярослав Нилов: «Дискуссия возникла на ровном месте. Ее можно было бы не допустить, если бы разработчики согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать» Фото: duma.gov.ru

Парламентарий также справедливо отметил, что на территории Казанского Кремля достаточно объектов как православной, так и мусульманской религии, чтобы на купюре отразить все стороны конфессионального многообразия Татарстана.

«На территории Казанского Кремля есть прекрасный православный собор, есть прекрасная мечеть, и они гармонично сочетаются на одной фотографии. Можно было именно это изображение поместить на дизайн банкноты и не допустить ненужных интерпретаций», — заметил Нилов.

«Татарстан внимательно относится к недопущению очагов напряженности в вопросе религии»

Или же вовсе не надо делать акцент на религиозных символах. Так получилось, что Центробанк РФ отчасти подставил власти Татарстана, которые в своей политике делают акцент именно на равномерном внимании ко всем религиям, которые распространены в республике.

«На территории Казанского Кремля есть прекрасный православный собор, есть прекрасная мечеть, и они гармонично сочетаются на одной фотографии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не было бы никакой проблемы, если бы обратились с просьбой согласовать, подсказать, дать свои предложения со стороны Республики Татарстан. Очень внимательно вся региональная и муниципальная власть относится к поддержанию мира и согласия и недопущению каких-либо очагов напряженности в вопросе религии, в вопросе национальных отношений», — резюмировал Нилов по поводу проводимой в Татарстане политики.

Интересно, что в списке претендентов на попадание на банкноту были не только объекты Казанского Кремля. Известно, что рассматривались варианты изображения, в частности заповедника «Городище» (Болгар) и Центра семьи «Казан».

Максим Топилин: «Каждый регион России – уникален. Татарстан известен своими трудолюбивыми, инициативными и отзывчивыми людьми» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом, конечно, логично, что в первую очередь должны рассматриваться все же объекты Казанского Кремля. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.

«Каждый регион России – уникален. Татарстан известен своими трудолюбивыми, инициативными и отзывчивыми людьми. Результаты их труда проявляются абсолютно во всем, в том числе и в достопримечательностях, среди которых Казанский Кремль – один из самых популярных, поэтому логично, что объекты, расположенные здесь и отражающие особенности развития татарского народа, и были выбраны для печати на банкноте», – подчеркнул депутат.

Банкноту номиналом 1000 рублей должны были ввести в обращение в этом году. Как изменятся сроки в связи с «казанским казусом» – пока неясно.