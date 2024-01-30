ЦБ начнет детальнее объяснять решения по ключевой ставке

С февраля Банк России начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки. Оно будет содержать позиции участников дискуссии, альтернативные варианты с аргументами за и против и обоснование принятого решения, информирует пресс-служба регулятора.

Резюме будет публиковаться на шестой рабочий день после принятия каждого решения по ключевой ставке. «Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения», — уточняют в ЦБ.

В свою очередь изменится формат пресс-релиза, выходящего в день принятия решения о ставке: он станет более кратким. Доклад о денежно-кредитной политике публиковаться не будет, так как, заверяют в Центробанке, «обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию».

Upd. (13.57): Совет директоров Банка России 15 декабря решил поднять ключевую ставку на один процент, до 16% годовых, из-за остающегося высоким инфляционного давления. Следующее заседание по поводу ключевой ставки намечено на 16 февраля.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что в текущем году снижение ключевой ставки может произойти во втором полугодии — при наличии устойчивого тренда на замедление инфляции в стране.