ЦБ 28 ноября обсудит символы для обновленной 1000-рублевой купюры

Центробанк РФ 28 ноября на заседании Консультативного совета обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В конце прошлого месяца ЦБ анонсировал голосование за символы, которые будут изображены на оборотной стороне купюры. Отмечается, что на голосование были предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.

Центробанк уже выпускал банкноту номиналом 1 тыс. рублей. На оборотной стороне купюры были изображены в том числе два объекта Казанского Кремля — башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Но некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе, по этой причине Банк России приостановил выпуск обновленной купюры.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал изобразить мечеть на новой 1000-рублевой банкноте.