news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 21 ноября 2024 17:47

ЦБ 28 ноября обсудит символы для обновленной 1000-рублевой купюры

Скопировать ссылку

Центробанк РФ 28 ноября на заседании Консультативного совета обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В конце прошлого месяца ЦБ анонсировал голосование за символы, которые будут изображены на оборотной стороне купюры. Отмечается, что на голосование были предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.

Центробанк уже выпускал банкноту номиналом 1 тыс. рублей. На оборотной стороне купюры были изображены в том числе два объекта Казанского Кремля — башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Но некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе, по этой причине Банк России приостановил выпуск обновленной купюры.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал изобразить мечеть на новой 1000-рублевой банкноте.

#банк россии #новые банкноты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100