Попытка №2: ЦБ спросит у народа, что будет на 1000-рублевке после отзыва купюры с Казанью

На лицевой стороне купюры будут изображены виды Нижнего Новгорода, которые утвердили в 2023 году

Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Изображение на новой тысячерублевке выберут россияне

Сегодня Центробанк объявил, что символы для новой банкноты 1000 рублей выберут после онлайн-голосования. На лицевой стороне купюры будут изображены виды Нижнего Новгорода, которые утвердили в 2023 году. Голосование будет касаться только изображений на оборотной стороне.

Это будут символы Приволжского федерального округа, как и планировалось ранее. Консультативный совет по банкнотам при ЦБ отберет памятники и сооружения, которые обладают культурной и исторической ценностью. Немаловажны их узнаваемость и популярность. Затем специалисты Банка России проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно вписать в ограниченное пространство банкноты.

Окончательный список символов представят в конце ноября на открытом заседании, а затем стартует онлайн-голосование. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

Центробанк уже выпускал банкноту номиналом 1 тыс. рублей. Презентация ее прошла осенью 2023 года Фото: © Виталий Белоусов, РИА Новости

Не тот ракурс Казанского Кремля привел к скандалу

Центробанк уже выпускал банкноту номиналом 1 тыс. рублей. Презентация ее прошла осенью 2023 года. На оборотной стороне купюры были изображены в том числе два объекта Казанского Кремля — башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Правда, такой ракурс оценили не все.

Неожиданно для общественности на изображении башню Сююмбике венчал полумесяц, а бывший собор, ныне музей, был без креста на куполе. Это стало причиной бурного обсуждения в медиасообществе и телеграм-каналах. Кто-то даже писал об «исламизации» банкноты.

С трактовкой «казанской» купюры официально не согласились и в РПЦ (Русской православной церкви).

«Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — заявили в РПЦ.

В общем все это совершенно не вязалось с образом, который транслирует Татарстан и Казань в частности: республика — это место, где мирно уживаются представители разных религий и конфессий. И стоит отметить, что если бы был взят иной ракурс, того же Казанского Кремля, где есть и действующий православный храм, и мусульманская мечеть, вопросов бы ни у кого не возникло.

С трактовкой «казанской» купюры официально не согласились и в РПЦ (Русской православной церкви) Фото: cbr.ru

Кстати, были еще варианты символов Татарстана, которые попали в шорт-лист и вряд ли могли бы кого-то оскорбить. Это заповедник «Городище» (Болгар) и Центр семьи «Казан».

Год назад дизайн купюры с Казанским Кремлем решили доработать. «В широкое обращение она не поступила», — сообщил ЦБ.

Что же разместить на «оборотке» 1000-рублевой купюры?

Откат к первоначальной идее – выбрать объекты ПФО, теоретически ставит Казань вновь в число городов округа, из которых предстоит выбрать один. Однако сейчас республика и Казань имеют еще больше шансов попасть на купюру, ведь узнаваемость города и его достопримечательностей после саммита БРИКС только возросла.

В Казани много красивых и значимых мест. Можно вид на Кремль со стороны Казанки, можно мечеть Кул Шариф Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака подчеркнул, что в Казани много красивых и значимых мест. Можно вид на Кремль со стороны Казанки, можно мечеть Кул Шариф, можно узнаваемое здание Цирка или железнодорожного вокзала. А можно и просто, не Казань или какой-то другой город, а вид на Волгу, объединяющую Приволжский федеральный округ», – сказал Кульбака «Татар-информу».

«Надо выбрать что-то такое, чтобы никто не поссорился и не обиделся», – поделился мнением с «Татар-информом» этнолог и доктор исторических наук Дамир Исхаков.

Дамир Исхаков: «Надо выбрать что-то такое, чтобы никто не поссорился и не обиделся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его мнению, определить один общий символ всего ПФО – это сложное дело. Большинство может устроить вариант, который не связан с каким-то конкретным городом, считает Исхаков. Например, это могло бы быть редкое животное, обитающее в ПФО.

Если продолжать говорить о Казани, которая уже почти оказалась на оборотной стороне тысячерублевки год назад, то этнолог Исхаков «голосует» за Кремль.

«Казанский Кремль можно в принципе, потому что там есть и мусульманское, и православная символика. Но захотят ли люди? Не знаю», – сказал он.