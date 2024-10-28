Муфтий Татарстана призвал изобразить мечеть на новой 1000-рублевой банкноте

Камиль Самигуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На новой 1000-рублевой банкноте, посвященной Приволжскому федеральному округу, следует изобразить мечеть. Такое мнение выразил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Ранее Центральный банк РФ сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой купюры.

«Хотелось бы увидеть на новых банкнотах памятные мусульманам места нашего Поволжья. Например, мечети Татарстана, в частности мечеть Кул-Шариф в казанском Кремле, Болгарскую исламскую академию (БИА), сам город Болгар с его богатым архитектурным ансамблем», – приводит слова муфтия РИА Новости.

Ранее стало известно, что на символической «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения.