Часть центра Казани останется без воды из-за подключения к сетям театра Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые здания в Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана на время останутся без воды. Об этом предупреждает МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9.00 11 апреля, а возобновят его только в 13.00 12 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала по улице Хади Такташа к централизованным сетям водоснабжения города.

Без воды более чем на сутки останутся 46 многоквартирных домов, два частных дома, три школы, три детских сада, 16 административных зданий, одна гостиница и одна котельная.

Речь идет о следующих адресах:

— ул. Назарбаева, дд. 35, 35 корп. 1, 35а, 47/113, 48, 54, 56, 58, 60, 60 корп. 1, 60а, 62, 64, 64а, 66, 66 корп. 1, 66 корп. 2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80/105;

— ул. Роторная, дд. 1а, 7, 7 корп. 1, 7а, 9, 9А, 11;

— ул. Салимжанова, дд. 2в, 2г, 5, 10/73, 12, 14, 14 корп. 1, 2 и 3, 16;

— ул. Спартаковская, дд. 2, 2 корп. 1, 3 и 4;

— ул. Хади Такташа, дд. 8а, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32а, 32/1, 32/2, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 54а, 54б, 57б, 58, 58/1, 73/10, 75, 77, 77а, 77б, 77б корп. 1 и 2, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 93г/30, 93г/43, 95, 97, 99, 101, 103, 105/80, 113/47;

— ул. Халева, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Кроме того, понижение давления воды затронет 48 многоквартирных домов, два частных дома, две школы, два детских сада, 81 административное здание, четыре гостиницы и две котельные. Перечень адресов опубликован на сайте «Водоканала».

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые будут приниматься по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новое здание театра Камала планируют достроить до конца 2024 года. Подведение сетей водоснабжения к нему оценили в почти 81 млн рублей.