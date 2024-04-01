Новое здание театра Камала в Казани планируют достроить до конца 2024 года

Строительство нового здания театра Камала на берегу озера Кабан планируют завершить до конца 2024 года. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

«В предыдущие годы мы большое внимание уделили благоустройству озера Кабан, а в этом мы планируем завершить до конца года строительство нового здания театра Галиаскара Камала. В комплексе с теми работами, которые выполнены, это будет целый квартал отремонтированных капитально, благоустроенных дворов», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее заместитель руководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев рассказал, что рядом с новым зданием театра в этом году благоустроят большую территорию по программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор». Она охватывает дворы на улицах Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева.

«Самым большим объектом этого года станет комплекс дворов из 24 жилых домов по ул. Хади Такташа, Назарбаева, Туфана Миннуллина, которые расположены возле строящегося здания театра Галиасгара Камала. Общая площадь этих дворов – 98 тыс. квадратных метров. Там проживает порядка 7 тыс. человек», — рассказал Куляжев.

Напомним, театр имени Галиаскара Камала – старейший национальный театр России. Он был основан в 1906 году, а в нынешнее здание на улице Татарстана переехал в 1985-м. В 2021 году выбрали концепцию строительства нового здания. По итогам международного конкурса победителем стал проект консорциума Wowhaus (Москва) и японского бюро Kengo Kuma & Associates.

Фасад нового здания театра украсят «льдом», который покрывает зимой озеро Кабан. Внутренние интерьеры обогатят татарскими орнаментами, разработанными совместно с художницей Наилей Кумысниковой. Снаружи здание будет окружено парковой зоной, разделенной на три части: набережная озера Кабан, парк около театра (со стороны ул. Назарбаева) и «парк» на крыше и террасах здания. Дискуссии о благоустройстве территории вокруг театра еще ведутся.