Чак-чак и треугольники станут частью декора обновленного ЦУМа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чак-чак и треугольники войдут в оформление интерьеров обновленного ЦУМа, сообщила главный архитектор и заместитель генерального директора «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.

По ее словам, работы на объекте ведутся без выходных. Внутри здания полностью завершены полы и стены, смонтированы потолочные острова. Сейчас идет сборка корпусной мебели, мягкая мебель пока остается упакованной и ждет установки. Параллельно активно трудятся декораторы – как на площадке, так и в мастерских.

Для будущего оформления интерьеров уже подготовлены декоративные элементы: чак-чак для простенков, орнаментальные треугольники и другие детали, которые будут использоваться для создания традиционных узоров. Также изготовлены кисти для крупных текстильных полотен.

На фасаде продолжается монтаж металлических ребер и декоративных акцентов на входных группах, параллельно ведется благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что на первом этаже будущего центра уникальных мастеров появится точка питания, где посетители смогут попробовать татарскую кухню, принять участие в мастер-классах и познакомиться с традициями региона.

Видео: t.me/arch_elena