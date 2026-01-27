В обновленном ЦУМе откроют точку питания с мастер-классами по татарской кухне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На первом этаже будущего центра уникальных мастеров в ЦУМе появится точка питания, где посетители смогут попробовать татарскую кухню, принять участие в мастер-классах и познакомиться с традициями региона. Об этом на пресс-подходе журналистам рассказала главный архитектор ТИГП Елена Валеева.

«Это сердце всего комплекса – место для приема пищи, нашей любимой, татарской. Степные травы отсылают к кочевой жизни, орнамент из треугольников и беккенов представлен в гипсовых элементах, а теплые тона и деревянные детали отражают традиции татарского зодчества. Мы очень любим пить чай, поэтому центральным акцентом станут большие плафоны в виде чашек с чаем диаметром 4 метра», – подчеркнула она.

Она также напомнила, что многие, кто в детстве любил бывать в ЦУМе, обязательно покупали здесь коктейль. Этот символ детства вернется, и его снова можно будет приобрести на территории будущего комплекса.

Рядом с точкой питания разместят аутентичные пространства: деревенские ворота и татарский домик с орнаментами Буинского района. В мастерских сделают имитацию печи, а стены украсят «чак-чаком». Рядом с точкой питания обустроят зоны для мастер-классов, где гости смогут познакомиться с традиционными способами приготовления пищи.

За пределами комплекса установят настоящую печь для изделий по старинной технологии, а также оборудуют гончарную мастерскую и кладовые, где гости смогут наблюдать за процессом ремесленного производства и участвовать в образовательных программах.