«Чак-чак для бойцов»: волонтеры Челнов отправит 100 кг лакомства на СВО
Волонтер из Набережных Челнов Мадина Мухаметзянова продолжает радовать военнослужащих на передовой татарским национальным угощением. Вместе со своей командой она подготовила более 100 килограммов чак-чака для очередной отправки.
В этот раз сладкий процесс объединил не только постоянных помощников Мадины, но и активистов Центрального района, а также председателей общества инвалидов. Обычно они собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети, но сегодня решили совместить приятное с полезным – приготовили чак-чак для бойцов.
«Хотим, чтобы через наши гостинцы военнослужащие почувствовали тепло своих домов, – говорит председатель Общества инвалидов Центрального района Роза Валиева. – Мы все очень ждем их, чтобы они вернулись живыми и здоровыми».
Работа кипела, как в цеху: одни замешивали тесто, другие раскатывали и нарезали тонкие полоски. Все – из домашних ингредиентов, с молитвами и любовью.
«За два часа мы на 70 яиц сделали большую партию, – отмечает руководитель группы «Мадина и ее команда» Мадина Мухаметзянова. – Теперь ждем всех с Победой».
Особый участник процесса – внук Мадины Бахтияр. У него даже есть своя «спецдоска» для работы. Сегодня он контролировал каждую деталь. «Я помогаю, это чак-чак для военных, – признался мальчик. – Я делаю так, как сказала абика».
Национальное лакомство пользуется большим спросом у бойцов. Для них оно стало не просто сладким угощением, а символом поддержки с родной земли. «Завтра будем готовить с медом, затем упакуем и отправим, – делится планами Мадина. – С теплотой наших сердец ждем всех с Победой».
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.