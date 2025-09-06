«Чай, согретый душой»: как жительница Актаныша поддерживает бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жительница Актаныша Рамзия Валеева каждое лето возвращается в деревню Ильчибаево к своей 99-летней маме Халисе-апе. Здесь, среди лугов и лесов, жизнь течет размеренно, наполненная гармонией и тишиной.

Из собранных трав Рамзия-апа всегда готовила ароматный чай – для родных и друзей. Но в этом году ее душевное занятие приобрело новое звучание. Теперь чайные сборы из татарстанских трав согревают бойцов СВО. Каждая чашка – это не просто напиток, а письмо с Родины: тепло родного края, привет от земляков и вера в светлое будущее.

Переломным моментом стала встреча в библиотеке имени Г. Тукая с поэтом и волонтером из Муслюмово Рузалем Мингазовым. Его слова о помощи фронту зажгли в сердце Рамзии мысль: «Эти чаи нужны нашим воинам!»

Уже в тот же день она вместе с соседом сшила первые мешочки с травами размером с тетрадный лист – один пакетик рассчитан на ведро кипятка, что очень удобно в полевых условиях. К ночи было готово четыре ящика чая.

«Рузаль с радостью принял наш гостинец. Я знаю, что он сам заваривал его и угощал солдат на передовой. Осознание, что ты можешь хоть чуть-чуть помочь ребятам, подарить им каплю домашнего тепла, действительно дает крылья», – вспоминает Рамзия-апа.

Теперь каждый ее день подчинен важной миссии: на рассвете она отправляется на луга и в лес, собирает травы, сушит их и составляет целебные сборы. В них входят листья смородины, малины, вишни, душица, тысячелистник, земляника и облепиха, а для сладости добавляются сушеные яблоки и вишни.

Когда запасов трав стало слишком много, Рамзия обратилась за помощью к владелице магазина «Ихлас гамал» Илине Арслановой. Та рассказала о ее деле другим женщинам, и помощь пришла неожиданно – из разных сел.

90-летняя Флюса Мухаметшина из Чишмабаша аккуратно сшила десятки мешочков. Поэтесса Кадрия Саматова из Уразаево, услышав, что речь идет о поддержке бойцов, сразу подготовила 25 мешков с завязками.

«Большое спасибо им! Я приготовила для каждой небольшой подарок», – с теплотой говорит Рамзия-апа.

Но поддержка не ограничивается лишь чаем. Как поэтесса она вкладывает в каждую посылку строки своих стихов. Особенно бойцам полюбилось стихотворение «Будь только жив!», которое дошло до них в виде треугольного фронтового письма.

Рамзия-апа верит, что ее начинание перерастет в добрую традицию, объединяющую весь район: «Солдатам очень нужна наша поддержка. Важно, чтобы они не унывали, чувствовали, что о них помнят и ждут. Если наш скромный чай и простые слова согреют их сердца и придадут сил, значит, все делается не зря».

Каждый мешочек с травами, пахнущий летом и домом, становится тихим посланием с родной земли: «Мы с вами. Мы вас ждем».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

