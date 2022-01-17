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Спорт
17 января 2022  15:20
Дамир Садриев

Чагин о победе «КАМАЗ-мастера» на Дакаре: «КАМАЗ является самым надежным на бездорожье»

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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин дал комментарии по прилету в Россию из Саудовской Аравии после победы в ралли-марафоне «Дакар» 2022. 

По словам Чагина, машины татарстанской команды на данный момент являются не только самыми быстрыми, но и самыми надежными на бездорожье.

«КАМАЗ не ломался ни разу на ралли и показал, что является не только самым быстрым, но и самым надежным на бездорожье. В одном эпизоде нашей команде помог литовский экипаж, показав, что спорт должен оставаться вне политики. Наши машины быстрые, надежные, и русский спортивный дух победить сложно», – цитирует руководителя команды «КАМАЗ-мастер» ТАСС.

Напомним, ранее чемпионов с триумфом поздравил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, отметив, что своими победами команда оставляет глубокие следы в истории. Ранее Президент России Владимир Путин поздравил членов команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, Ильгиза Ахметзянова и Руслана Ахмадеева с победой в международном ралли-рейде «Дакар».

#камаз-мастер #ралли дакар
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