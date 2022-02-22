Бывший министр усмотрел в событиях в Донбассе аналогию с временами Великой Отечественной

События в Донбассе являются самым серьезным испытанием для «русского мира» со времен Великой Отечественной войны, и это может объяснить восприятие россиянами переселенцев из Донецкой и Луганской республик.

Таким образом прокомментировал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений — бывший министр РФ по национальной политике Владимир Зорин опрос ВЦИОМ, передает издание Ura.ru.

«Есть осознание того, что та трагедия, которая сегодня происходит в этом регионе, наверно, одно из самых серьезных испытаний „русского мира“, который он переживает после Второй мировой войны», — заявил Зорин.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.