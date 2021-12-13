Бывший генменеджер «Салавата» высказался о травме форварда «Ак Барса» Воронкова

Травма казанского хоккеиста Дмитрия Воронкова, которую он получил в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев», — это несчастный случай. Таким мнением поделился бывший генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. По его словам, форвард уфимцев Петр Хохряков попал локтем в голову Воронкова случайно.

«Я не думаю, что целью Петра Хохрякова было попадание в голову Дмитрия Воронкова. Судьи дали нападающему „Салавата“ „5+20“ совершенно правильно, но в моем понимании это просто несчастный случай. Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления», — цитирует Вайсфельда «Чемпионат».

Напомним, накануне казанцы проиграли (2:4) на своем льду уфимскому клубу в матче регулярного чемпионата КХЛ, а Воронков покинул лед на носилках после сильного удара локтем в голову от нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. Подробнее об инциденте и результате третьего «Зеленого дерби» в сезоне — в материале ИА «Татар-информ».

Сегодня стало известно, что форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею, который стартует с 16 декабря в Москве.

«Ак Барс» после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Башкирская команда обошла казанцев и располагается на четвертом месте.