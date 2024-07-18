Бывшему вице-премьеру Татарстана Энгелю Фаттахову продлили арест

Сегодня в Набережночелнинском городском суде состоялось слушание по делу о продлении ареста бывшему вице-премьеру РТ и экс-министру образования республики Энгелю Фаттахову.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Обвиняемый находится под стражей еще с 22 мая. По версии следствия, Фаттахов с 2018 по 2020 годы договорился с фирмой ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома на общую сумму 21,8 млн рублей. За это чиновник пообещал свое покровительство в заключении договоров подряда на строительство спецобъектов в районе. Фигурирует в деле и молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, который ремонтировала компания «Спецстрой».

Свою карьеру Энгель Фаттахов начал в 1983 году с должности инженера-контролера. Уже в 1995 году стал заместителем главы администрации Сармановского района. В 1998 году он вернулся в Актанышский район, где стал главой администрации района. С 2012 по 2017 год Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 год он являлся главой Актанышского района РТ – именно тогда и были совершены, как полагает следствие, преступные эпизоды.

После того как экс-чиновника арестовали и отправили под стражу на два месяца, он попытался обжаловать решение суда, однако выйти из СИЗО и отправится под домашний арест у него не получилось.

Сегодня Фаттахова доставили в суд под конвоем. Когда ему дали возможность высказаться, эмоции взяли верх, и он даже заплакал.

«Не предоставлено ни одного факта и доказательства о том, что я мог быть причастен к получению взятки. Я еще раз повторяю – никаких взяток я не брал, никаких привилегий этим фирмам я не оказывал», – заявил Фаттахов в суде.

Несмотря на все попытки доказать свою невиновность и выйти из-под ареста, суд принял решение продлить арест до 21 сентября.