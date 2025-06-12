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Культура 12 июня 2025 16:33

Бюст Габдуллы Тукая откроют в одном из самых старых татарских сел в Омской области

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В одном из самых старых татарских сел в Омской области – Ашеваны – откроют бюст Габдуллы Тукая. Церемония открытия запланирована на 2026 год, на дни проведения Сабантуя. Мероприятие приурочено также к 800-летию деревни, рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости».

«В 2026 году федеральный Сабантуй пройдет в Омске. Для нас это очень важно, поскольку одно из самых старых татарских сел в Омской области – Ашеваны – на следующий год отпразднует 800-летие. Федеральный Сабантуй в том числе будет приурочен к этой дате. Мы планируем открыть там бюст Габдуллы Тукая, создаем этномузей, готовим подарки», – сказал он.

по теме Шайхразиев: В Казани Сабантуй состоится 21 июня
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#открытие бюста #Габдулла Тукай #Омская область
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