Бюст Габдуллы Тукая откроют в одном из самых старых татарских сел в Омской области

В одном из самых старых татарских сел в Омской области – Ашеваны – откроют бюст Габдуллы Тукая. Церемония открытия запланирована на 2026 год, на дни проведения Сабантуя. Мероприятие приурочено также к 800-летию деревни, рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости».

«В 2026 году федеральный Сабантуй пройдет в Омске. Для нас это очень важно, поскольку одно из самых старых татарских сел в Омской области – Ашеваны – на следующий год отпразднует 800-летие. Федеральный Сабантуй в том числе будет приурочен к этой дате. Мы планируем открыть там бюст Габдуллы Тукая, создаем этномузей, готовим подарки», – сказал он.