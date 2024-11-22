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Бюст депутата Госсовета РТ Ильшата Ганиева установили в Зеленодольском районе
В Зеленодольском районе Татарстана сегодня почтили память руководителя тепличного комбината «Майский» и депутата Государственного Совета РТ пяти созывов Ильшата Ганиева. На территории комбината прошла церемония, посвященная открытию бюста Ганиева и музея истории предприятия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Участие в церемонии приняли заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, депутаты Госсовета Азат Хамаев и Камиль Нугаев, глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, представители республиканских министерств и ведомств, коллектив тепличного комбината «Майский».
Марат Ахметов в своей речи выразил уверенность, что новый бюст будет напоминать о легендарном руководителе и уникальном человеке, который «всей своей судьбой и душой жил ради благополучия людей, страны и родной республики».
«Ильшат Ганиев был отличным организатором, умевшим предвидеть судьбу своего коллектива и предприятия на 10–15 лет вперед. Не зря комбинат и сегодня имеет самые высокие показатели урожайности и эффективности на каждый квадратный метр занимаемой площади», — отметил заместитель Председателя Госсовета.
Музей истории комбината «Майский» включает шесть выставочных залов. Они посвящены основным этапам истории тепличного комбината начиная со дня основания и вплоть до сегодняшнего дня.
Ильшат Газимович Ганиев росле 3 января 1954 года. После окончания Казанского сельхозинститута с 1976 по 1986 год работал в совхозе «Майский» на разных должностях, дослужившись до главного агронома.
С 1986 по 1989 год трудился инструктором отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС. В 1989 году стал руководителем совхоза «Майский» (с 2008 года — ООО «Тепличный комбинат „Майский“»).
Избирался депутатом Государственного Совета РТ I, II, IV, V и VI созывов, был членом Комитета ГС по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
Скончался 22 ноября прошлого, 2023 года. После смерти его имя было присвоено тепличному комбинату «Майский».
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