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Тепличный комбинат «Майский» будет носить имя Ильшата Ганиева
Тепличный комбинат «Майский» в Зеленодольском районе Татарстана будет носить имя Ильшата Ганиева. Ходатайство сегодня приняли депутаты на объединенной сессии советов города и района.
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, обращаясь к присутствующим, отметил, что Ильшат Ганиев был руководителем с большой буквы и человеком-созидателем. Он жил и трудился во благо республики, навсегда вписав свое имя в историю Татарстана.
«Благодаря его грамотно выстроенной политике „Майский“ стал одним из брендов сельхозотрасли России. Это не только высококачественная продукция, но и высокая социальная направленность комбината. Считаю, сегодня принято исторически справедливое решение», — заметил Афанасьев.
Стоит отметить, что решение было принято депутатами единогласно.
Депутат Госсовета РТ, глава комбината «Майский» Ильшат Ганиев ушел из жизни в возрасте 69 лет. Неожиданная смерть известного парламентария и бизнесмена стала ударом для татарстанской общественности.
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