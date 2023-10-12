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Бюро Heads Group показало новые рендеры казанского «Кольца»
Архитектурное бюро Heads Group разместило в своем телеграм-канале рендеры обновленного облика казанского ТЦ «Кольцо».
«Но почти везде показывают неактуальные рендеры (а мы просто так оставить это не можем), поэтому показываем вам самые свежие визуализации», – говорится в публикации.
Напомним, реконструировать здание планировалось еще в 2018 году. Спустя год в ходе конкурса выбрали проект реконструкции от московского бюро Heads Group, в числе основателей которого – уроженцы Казани. Накануне руководитель компании Владислав Куликовский рассказал, что эскизный проект реконструкции ТЦ находится на согласовании в Управлении архитектуры и градостроительства столицы республики. Он пояснил, что при согласовании работа над детальной проработкой может вестись в течение года.
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