Бюро Heads Group показало новые рендеры казанского «Кольца»

Фото: телеграм-канал Архитектурного бюро полного цикла

Архитектурное бюро Heads Group разместило в своем телеграм-канале рендеры обновленного облика казанского ТЦ «Кольцо».

«Но почти везде показывают неактуальные рендеры (а мы просто так оставить это не можем), поэтому показываем вам самые свежие визуализации», – говорится в публикации.

Напомним, реконструировать здание планировалось еще в 2018 году. Спустя год в ходе конкурса выбрали проект реконструкции от московского бюро Heads Group, в числе основателей которого – уроженцы Казани. Накануне руководитель компании Владислав Куликовский рассказал, что эскизный проект реконструкции ТЦ находится на согласовании в Управлении архитектуры и градостроительства столицы республики. Он пояснил, что при согласовании работа над детальной проработкой может вестись в течение года.