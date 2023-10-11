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Общество 11 октября 2023 17:00

Heads Group: Проект реконструкции «Кольца» находится на согласовании

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Эскизный проект реконструкции торгово-развлекательного центра «Кольцо» в Казани находится на согласовании в управлении архитектуры и градостроительства столицы Татарстана.

Если проект согласуют, то начнется его детальная проработка, что может занять от полугода до года, передает РБК слова руководителя архитектурного бюро Heads Group Владислава Куликовского.

Дальше ход работы и сроки будут зависеть от подрядчика, добавил Куликовский.

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