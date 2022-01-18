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Ру Тат
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Религия
18 января 2022  12:22

Казанский Кремль назвал возможные места строительства Соборной мечети

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В настоящее время рассматриваются несколько вариантов размещения будущей Соборной мечети в Казани. Окончательно вопрос будет решен после необходимых исследований и согласований, рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Так, на правом берегу Казанки рассматриваются территория у парка Кырлай, территория у пескобазы в Адмиралтейской Слободе, площадка у берега по улице Шоссейная (Кировский район) и другие варианты. 

«Президентом Республики Татарстан поставлена задача провести все необходимые экологические исследования и градостроительные согласования. Только после этого будет принято окончательное решение о месте строительства Соборной мечети», — заявила она.

Предварительное решение о возведении Соборной мечети на правом берегу Казанки 13 января объявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

#соборная мечеть
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