Казанский Кремль назвал возможные места строительства Соборной мечети

В настоящее время рассматриваются несколько вариантов размещения будущей Соборной мечети в Казани. Окончательно вопрос будет решен после необходимых исследований и согласований, рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Так, на правом берегу Казанки рассматриваются территория у парка Кырлай, территория у пескобазы в Адмиралтейской Слободе, площадка у берега по улице Шоссейная (Кировский район) и другие варианты.

«Президентом Республики Татарстан поставлена задача провести все необходимые экологические исследования и градостроительные согласования. Только после этого будет принято окончательное решение о месте строительства Соборной мечети», — заявила она.

Предварительное решение о возведении Соборной мечети на правом берегу Казанки 13 января объявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.