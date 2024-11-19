«Быстрее закончить и вернуться домой»: из Бугульмы на СВО ушли 28 контрактников

Фото предоставлено Натальей Паниной

У военного комиссариата Бугульмы состоялся митинг по случаю самой многочисленной за долгое время отправки бойцов на специальную военную операцию. В общей сложности 28 представителей разных регионов страны (есть среди них и бугульминцы) подписали контракт с Министерством обороны РФ.

«Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, поэтому, несмотря на небольшие различия, нас объединяет одно общее — это любовь к Родине, любовь к своей семье, любовь к своим традиционным семейным ценностям. Мужчины, спасибо, что вы сделали мужественный шаг поддержать свою страну», — заявил военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Со словами напутствия также выступили заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова, священник Русской православной церкви Евгений Романов и имам-хатыб Нурислам Кучкаров, глава азербайджанской диаспоры в Бугульме Шарафат Мелик Оглы Ахадов, участники СВО и войны в Афганистане.

«Россия, как уже сказали, — многонациональная страна, поэтому уважайте друг друга, пользуйтесь своими умениями, навыками для достижения поставленной задачи. Сила в правде, а наше дело правое. Мы победим так же, как это делали когда-то наши деды, прадеды, которые победили фашистов. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми», — пожелал руководитель азербайджанской диаспоры.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Контрактники поблагодарили собравшихся за добрые и теплые пожелания. С ответным словом выступил старший группы убывающих Петрос Симикян. Он сказал огромное спасибо за гостеприимство, которое оказал Бугульминский район, за обеспечение хороших условий проживания и питания, за финансовую поддержку.

В свою очередь контрактник Степан рассказал, почему решился вступить в ряды действующей армии: «Надо уже помогать нашим быстрее закончить и вернуться домой». Молодой человек также продемонстрировал каску с шефроном, на ней была шуточная надпись «Мама сказала надеть».

Фото предоставлено Натальей Паниной

На комфортабельном автобусе, выделенным руководством Бугульминского района, мужчины отправились на сборный пункт в Казань, где в подарок от Правительства Татарстана они получат вещевое имущество на 50 тыс. рублей, в том числе военную форму. Далее на автобусе часть мужчин отвезут для прохождения боевого слаживания.

Другие также получат военную форму одежды от Правительства республики и после проверки законности и правильности оформления воинских документов в центральном здании военкомата РТ на железнодорожном транспорте отправятся в воинскую часть.

По доброй традиции военный комиссар Рафаэль Миннетдинов вручил контрактникам письма от юных бугульминцев, чтобы солдаты знали, что их поддерживают.

Фото предоставлено Натальей Паниной

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.