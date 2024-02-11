«Было очень много запросов»: Песков рассказал, почему Путин не давал интервью СМИ Европы

После начала специальной военной операции поступало очень много запросов от зарубежных СМИ на интервью с Президентом России Владимиром Путиным. Однако отвечать на них согласием не было смысла, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, ведь мы и раньше имели много запросов на интервью с Президентом. На самом деле они были. Нас и британские, и американские, и европейские вещатели — на протяжении двух лет с начала СВО они действительно достаточно настойчиво просят интервью», — признал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Однако давать интервью таким СМИ, уверен Песков, не было смысла. «Потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию. То есть здесь речь идет даже не о том, нравится им или не нравится то, что делает Россия. Они не пытаются давать это с двух сторон», — объяснил представитель Кремля.

По его мнению, в этом американский журналист Такер Карлсон выгодно отличается от своих коллег. Таким образом, главная задача интервью с Президентом России была достигнута — об этом говорят рейтинги беседы, превысившие планки даже самых популярных вещателей мира.

Благодаря этому простые граждане, живущие в Европе и США, смогут узнать «истинное мировоззрение Путина», подытожил Песков.

Интервью Президента России американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. По словам Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.