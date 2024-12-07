«Был на СВО санитаром, стрелком, пулеметчиком»: боец-антидронщик спас 10 товарищей в бою

Николай из Новошешминска был мобилизован в зону СВО в первой сентябрьской группе из 11 человек. Недавно военнослужащий пришел в отпуск третий раз, и вот как вспоминает об этом: «Тогда интересно получилось. Сидим дома с другом, обсуждаем: „Нет, говорю, мне повестку точно не принесут, найдутся воины покруче, чем я“. И тут же в дверь стучатся из военкомата — ее принесли».

Тогда 32-летний Николай два месяца как устроился слесарем по ремонту автомобилей, до этого работал в супермаркете продавцом-кассиром. Срочную службу проходил во внутренних войсках, где его специально обучили оказанию первой медпомощи. Прошел месячные курсы в медпункте и продолжил службу уже стрелком-санитаром.

На СВО по своей воинской специальности был направлен в танковую дивизию. Восемь месяцев был стрелком-санитаром и одновременно пулеметчиком. Главной его задачей как санитара было вынести раненых с поля боя, а пулемет должен был им задействован в случае необходимости: при обороне, наступлении.

«Ходить за ранеными опасно, бои там идут всегда. Ведь туда еще дойти надо живым, а потом берешь на себя ответственность, чтобы человека вытащить. Когда идешь туда и обратно с раненым, подстерегают и мины, и артиллерийские обстрелы, и дроны. В зависимости от обстановки приходилось и стрелять. У меня был и автомат, и пулемет. Там всегда задачи разные, там нет такого, чтобы у бойца была одна задача», — пояснил боец.

Как в таких условиях оставался жив и еще спасал раненых, сам Николай затруднился объяснить.

«У каждого бойца есть своя „медицина“, — продолжает он, — бинты, жгуты. Если я куда-то не успеваю дойти и ранение легкое, то боец сам себе оказывает первую помощь, или его товарищ поблизости. Потому что каждый солдат должен уметь это делать. Бойцов с тяжелым ранением сразу передавали мне. Я накладывал жгут, затягивал раны, перебинтовывал, если нужно — делал укол, а затем на носилках вместе с помощником вытаскивал в „зеленую зону“, чтобы на машине отправить в полевой госпиталь».

Так Николай сумел спасти более десяти тяжелораненых. Однажды врачи даже похвалили его, что успел вынести и вовремя оказать квалифицированную помощь одному бойцу.

«Сами не поняли, как зашли, как вытащили, — вспоминает Николай. — Сейчас он еще в госпитале, но сказали, что вернется в строй».

Был случай, когда спасал товарища, которого ранило буквально через две-три минуты после общения с ним. Хохлы охотятся и за нашими блиндажами, пытаясь разрушить. Стрелок-санитар вызвал людей, перетянул раны, дотащил товарища до своего блиндажа-медпункта, оказал помощь. Оттуда быстро в машину и в полевой госпиталь.

«Недавно созванивались, все хорошо», — говорит Николай.

Есть такие ребята, которым спасал жизнь дважды. «Фома, помоги!» — кричали ему, и он помогал, спасал. У Николая такой позывной из детства по первому слогу фамилии.

Сейчас Николай — пехотинец в мотострелковой роте. Он рассказал, что их пехотная рота наступает параллельно с штурмовиками. Те, выполнив задачу, выходят на отдых, пехотинцев обычно оставляют на «закреп». Если штурмовикам необходимо подкрепление, то на помощь могут послать пехоту.

«В начале службы был на третьей линии, сейчас на второй. Это же война, все меняется постоянно. В любое время могут перевести на другую задачу», — поясняет Николай.

Сам он говорит, что кем там уже не был. Ко всему привык, всему научился: автоматчик, пулеметчик, стрелок-санитар, антидронщик. Воевал в Сватово, в Харьковской и Запорожской областях, сейчас — под Кременной в ЛНР.

С лета следит за небом на занятой и закрепленной территории («желтой зоне»). Говорит, что с помощью РЭБ спустил уже 25 «птичек». Он объяснил, что у антидронщика задач несколько: раньше заметить дрон, не дать ему обнаружить себя и быстро настроить нужную частоту для его уничтожения. Такая тихая охота обычно оканчивается для «птички» шумно после взрыва боевой «начинки».

Николай в свое основное время находится на задании, а в тыл выезжает дня на два-три. Там у них хорошая столовая, поваром служит земляк Алексей из Новошешминска. Насчет питания Николай сказал, что чаще покупают в магазине все, что хочется.

«Если жена отправляет адресную посылку, то я ее все равно где-нибудь да найду. Обычно она посылает через кукморских волонтеров. В роте много бойцов с этого района с доставкой „гуманитарки“ прямо до позиций. Если через новошешминских волонтеров, то за посылкой надо ехать. А так татарстанских ребят в батальоне очень много. Живем в блиндажах по 2 по 3 человека», — поделился он.

12 декабря прошлого года Николай сам был ранен осколком в плечо во время несения дозора на «закрепе». Но сейчас у него все зажило. За выполненную боевую задачу он получил медаль Жукова.

Связываться с женой Резидой и детьми, мамой Натальей часто не получается: не больше раза в неделю. Связь у них спутниковая.

1 декабря Николай отбыл в свою часть. Земляки желают ему здоровья, крепости духа, стойкости и возвращения домой живым и невредимым.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой