Бухараев: «В Татарстане нет лозунгов, которые озвучивались бы, но не выполнялись»

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Президент России Владимир Путин накануне провел рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили в том числе социально-экономические показатели региона. Член Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Бухараев прокомментировал итоги визита татарстанского лидера в Кремль.

«Встреча прошла в традиционном формате. Рустам Нургалиевич представил обширный доклад об основных экономических показателях республики и поддержке СВО. Доклад показал, что, несмотря на все трудности, Татарстан демонстрирует устойчивое развитие – наблюдается небольшой, но рост во всех отраслях: экономике, промышленности и сельском хозяйстве», – отметил Бухараев.

Республика занимает лидирующие позиции среди российских регионов во многих сферах. «Вы слышали оценку Президента страны – он положительно оценивает деятельность руководства Татарстана и всего экономического сектора. Гордость берет за республику, когда глава докладывает о таких показателях – это значит, что вся система работает и серьезных сбоев у нас не было, хотя трудности были», – подчеркнул он.

Собеседник «Татар-информа» также отметил огромную поддержку федерального центра, особенно в реализации крупных проектов, связанных с авиацией, включая модернизацию вертолетного и авиационного заводов. «Республика и федеральный центр тесно взаимодействуют, национальные проекты реализуются, показатели достигаются», – заключил Бухараев.

По мнению эксперта, высокая оценка Владимира Путина в ходе встречи свидетельствует о доверии к руководству республики. «Тот курс, который проводит наша власть, в принципе оправдывает ожидания руководителя страны и правительства, и в первую очередь – татарстанцев. В республике мы реализуем те проекты, о которых заявляли. Нет каких-то лозунгов, которые озвучивались бы, но не выполнялись. Конкретные результаты – в цифрах, штуках, единицах, количестве, деньгах – всё просчитано, и положительный результат налицо», – заметил Бухараев.

Он также акцентировал внимание на успешном проведении саммита БРИКС в Казани. «Были в республике и внешнеполитические события – саммит БРИКС прежде всего. То есть Татарстан показал всему миру, что он действительно очень серьезный и развитый экономический регион», – подытожил Марат Бухараев.