Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сказано в совместном заявлении, размещенном на странице нигерской партии «Совет за спасение родины» в социальной сети Х (прежде Twitter).

Документ подписан капитаном Ибрагимом Траоре, полковником Ассими Гойтой и бригадным генералом Абдурахманом Тчиани, которые являются фактическими лидерами этих стран после состоявшихся в них за последние годы военных переворотов.

«<…> организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма. Более того, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав предало свои основополагающие принципы, стало угрозой для своих государств-членов и населения, счастье которого оно должно было обеспечивать», — утверждается в заявлении.

Лидеры трех стран заявили, что ЭКОВАС не помогало Буркина-Фасо, Мали и Нигеру в борьбе с терроризмом. Когда же те «решили взять свою судьбу в собственные руки», то организация ввела санкции против них, заняв, по их мнению, «иррациональную и неприемлемую позицию».

В частности, после переворота в Нигере в 2023 году страны ЭКОВАС объявили о закрытии границ с этим государством, введении запрета на авиасообщение, прекращении финансовых операций и заморозке его активов в центральных банках стран союза.

Осенью Нигер, Мали и Буркина-Фасо договорились о создании альянса Сахеля для коллективной обороны, о чем сообщал «Татар-информ».

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) было создано в 1975 году. Помимо Буркина-Фасо, Мали и Нигера, Лагосский договор о создании организации подписали Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Позднее, в 1977-м, к ней присоединилась Кабо-Верде. Мавритания в 2000 году вышла из союза, но в 2017-м стала его ассоциированным членом. Членство Гвинеи с 2021 года приостановлено из-за военного переворота.