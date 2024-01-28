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Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сказано в совместном заявлении, размещенном на странице нигерской партии «Совет за спасение родины» в социальной сети Х (прежде Twitter).
Документ подписан капитаном Ибрагимом Траоре, полковником Ассими Гойтой и бригадным генералом Абдурахманом Тчиани, которые являются фактическими лидерами этих стран после состоявшихся в них за последние годы военных переворотов.
«<…> организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма. Более того, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав предало свои основополагающие принципы, стало угрозой для своих государств-членов и населения, счастье которого оно должно было обеспечивать», — утверждается в заявлении.
Лидеры трех стран заявили, что ЭКОВАС не помогало Буркина-Фасо, Мали и Нигеру в борьбе с терроризмом. Когда же те «решили взять свою судьбу в собственные руки», то организация ввела санкции против них, заняв, по их мнению, «иррациональную и неприемлемую позицию».
В частности, после переворота в Нигере в 2023 году страны ЭКОВАС объявили о закрытии границ с этим государством, введении запрета на авиасообщение, прекращении финансовых операций и заморозке его активов в центральных банках стран союза.
Осенью Нигер, Мали и Буркина-Фасо договорились о создании альянса Сахеля для коллективной обороны, о чем сообщал «Татар-информ».
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