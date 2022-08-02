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Спорт
2 августа 2022  11:04

«Бунедкор» запросил у «Рубина» миллион долларов за 18-летнего узбекистанского футболиста

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«Рубин» по-прежнему заинтересован в подписании 18-летнего опорного полузащитника «Бунедкора» Умарали Рахмоналиева. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, узбекистанский клуб требует за Рахмоналиева один миллион долларов. При этом немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что сам Умарали хочет уйти в казанский клуб и в случае, если его нынешний клуб будет противостоять переходу в «Рубин», он готов разорвать контракт в одностороннем порядке и перейти в команду Леонида Слуцкого на правах свободного агента.

Напомним, накануне «Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и опустился на восьмую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам первого татаро-башкирского дерби сезона.

#фк рубин #футбол #первая лига
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