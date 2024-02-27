Буинский модерн от архитектора Германа Бакулина: в райцентре построят музей Баки Урманче

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По инициативе властей Буинского района РТ в Буинске в ближайшем будущем появится музей Баки Урманче. Под него будет построено новое здание по проекту известного казанского архитектора Германа Бакулина (его команда изначально победила в конкурсе проектов нового здания театра Камала — прим. Т-и). Проект здания музея был сегодня рассмотрен и одобрен на заседании Межведомственной градостроительной комиссии при Раисе Республики Татарстан.

Произведения знаменитого художника и скульптора Баки Урманче не имеют своего «пристанища» и хранятся в разных локациях. Чтобы увековечить память народного художника ТАССР и РСФСР, заслуженного художника Казахской ССР, лауреата Республиканской премии имени Габдуллы Тукая, буинцы и инициировали создание персонального музея художника.

Скриншот презентации

Проект музея Раису Татарстана Рустаму Минниханову представил начальник отдела архитектуры исполкома Буинского района Ринат Гильфанов. Музей будет трехэтажным, а разместят его на развилке двух улиц.

«Это будет новое здание в стиле „буинский модерн“. Автор проекта — Герман Алексеевич Бакулин Он опытный архитектор, поэтому проанализировал все буинские памятники, а в Буинске довольно много сохранилось интересных памятников, и сделал так, чтобы этот объект был достоен этих памятников архитектуры — краснокирпичных и так далее. А поскольку и сам Баки Урманче был модернистом, Бакулин черты модерна этому зданию тоже придал. На фасадах, например, запроектированы витражи», — рассказала о будущем музее помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

Строить музей Баки Урманче будут на деньги, выделенные из бюджета Республики Татарстан, уточнила Балтусова. Начнут работы уже в текущем году.

Подробнее о ключевых проектах, рассмотренных сегодня градкомиссией при Раисе РТ, читайте в материале «Татар-информа».