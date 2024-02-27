Музей Баки Урманче и возрождение Чеховского рынка: какие проекты одобрил Минниханов

Один из самых значительных объектов, которые рассмотрела градкомиссия, – Казанский ТЮЗ

Предоставлено «Татинвестгражданпроектом»

Начало большой реконструкции Казанского ТЮЗа

Важно, чтобы новые объекты обеспечивали сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, не нарушали уже сложившийся исторический облик. На этом сделал акцент Раис РТ Рустам Минниханов, открывая заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Оно, отметим, стало первым в этом году.

Рустам Минниханов сделал акцент на том, чтобы новые объекты обеспечивали сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды Фото: rais.tatarstan.ru

Всего в фокусе обсуждения оказались 19 объектов из Казани, Буинска и Мамадыша. О некоторых, самых значимых из них «Татар-информ» разузнал детально.

Один из самых значительных объектов, которые рассмотрела градкомиссия, – Казанский ТЮЗ. Презентовала его главный архитектор республики Ильсияр Тухватуллина. Реконструкция ТЮЗа уже несколько лет на слуху общественности. Еще в декабре 2017 года, напомним, театру в дополнение к имеющемуся историческому зданию решением Рустама Минниханова был передан комплекс построек прилегающего внутреннего двора. Однако и само действующее здание ТЮЗа, и тем более переданные площади требуют реставрации, реконструкции – словом, масштабных строительных работ.

Презентовала проет ТЮЗа главный архитектор республики Ильсияр Тухватуллина Фото: rais.tatarstan.ru

Действующее здание ТЮЗа на Островского, 10 – памятник архитектуры регионального значения. Над проектом реконструкции площадей театра и его согласованием специалисты работали несколько лет. Сам театр как учреждение культуры в минувшем году, напомним, отметил 90-летний юбилей – он один из старейших ТЮЗов страны.

Раис РТ Рустам Минниханов констатировал, что реконструкция здания Казанского ТЮЗа была задумана давно, а театр очень популярен. Согласованный градостроительной комиссией проект предусматривает реконструкцию внутреннего двора, фасадов театра и пристроя.

Согласованный градостроительной комиссией проект ТЮЗа предусматривает реконструкцию внутреннего двора, фасадов театра и пристроя Фото: предоставлено «Татинвестгражданпроектом»

«Проект реконструкции по ТЮЗу комиссия единогласно поддержала. Речь о реконструкции части, которая не является объектом культурного наследия, – части двора. Внутри двора будут капитально реконструироваться старые сараи, в которых находятся театральные цеха. Пока это не реставрация памятника, а именно реконструкция прилегающей к этому памятнику части. Части бывшего общежития театра реконструкция тоже коснется. Сейчас проект проходит согласование в Минкульте России, если все срастется, у нас будет финансирование РФ. Ждем решения», – прокомментировала «Татар-информу» член градкомиссии при Раисе РТ, помощник Раиса Олеся Балтусова.

Судьба другого знакового объекта Казани – Чеховского рынка – также наконец прояснилась Фото: мэрия Казани

Чеховский а-ля Даниловский рынок: лекторий, выставочный зал, торговые ряды

Судьба другого знакового объекта Казани – Чеховского рынка – также наконец прояснилась. Рынок, где бурлила торговля и который любили жители центра Казани, несколько лет назад был закрыт в ожидании проекта реновации.

«Мы давно хотели провести реконструкцию. Этот рынок пользуется вниманием населения», – напомнил сегодня и Рустам Минниханов.

В обозримом будущем у Чеховского рынка появится современный внутренний двор, а на месте в прошлом стихийных уличных лотков, обнесенных неприглядным забором, – современный пристрой Фото: мэрия Казани

В обозримом будущем у Чеховского рынка появится современный внутренний двор, а на месте в прошлом стихийных уличных лотков, обнесенных неприглядным забором, – современный пристрой.

«Авторы проекта больше копируют опыт Москвы, в частности Даниловский рынок, где есть и общественная функция, и разный мультиформат. Но, конечно же, это торговля, базар в первую очередь. Проектом предусмотрен внутренний проход, большой многофункциональный внутренний двор, в котором можно проводить мероприятия – и лектории проводить, и торговлю сделать, и выставочный павильон там есть», – пояснила Балтусова.

Также комиссия рассмотрела амбициозный проект «поднятия из руин» объекта культурного наследия «Дом жилой, XVIII века» по адресу Гаяза Исхаки, 7 Предоставлено Альбиной Хайруллиной

Также комиссия рассмотрела амбициозный проект «поднятия из руин» объекта культурного наследия «Дом жилой, XVIII века» по адресу Гаяза Исхаки, 7. Сами представители компании-проектировщика констатировали, что дом почти полностью рарушился – от него осталось всего полторы стены. Но инвестор считает его для себя значимым имиджевым проектом. На комиссию представили сразу три варианта проекта его воссоздания – современные, с учетом консервации руин. Одобрено было решение с современным архитектурным подходом к реконструкции.

Олеся Балтусова: «Авторы проекта больше копируют опыт Москвы, в частности Даниловский рынок, где есть и общественная функция, и разный мультиформат» Фото: rais.tatarstan.ru

«Работая над проектом, мы выявили габариты объекта, однако восстановить архитектуру было невозможно. Есть фотография начала 2000-х годов, до того, как здание было разрушено вандалами. Согласно ей, объект не представлял художественной ценности. Так как сохранилось буквально полторы стены и одно помещение со сводом, было принято решение законсервировать подлинник и восстановить объект в современных формах, чтобы был контраст исторического и современного. Такие аналоги существуют и в России, и в Европе, где чаще обращаются к такому приему. Объект был спорный, мы проходили с ним Градостроительный совет при Управлении архитектуры Казани, Научно-методический совет при Комитете по охране объектов культурного наследия РТ, и вот нас вывели на межведомственную комиссию при Раисе РТ. Надеемся, что в будущем этот объект будет пользоваться популярностью и у туристов, и у местных жителей, потому что внутри здания инвестор планирует разместить ресторан», – рассказала информагентству архитектор-проектировщик объекта Альбина Хайруллина.

Предоставлено Ринатом Гильфановым

Буинский модерн от Бакулина: в райцентре построят музей Баки Урманче

По инициативе Буинского района в Буинске будет построен музей Баки Урманче. Произведения известного художника и скульптора не имеют своего «пристанища» и хранятся в разных локациях. Чтобы увековечить память народного художника ТАССР и РСФСР, заслуженного художника Казахской ССР, лауреата Республиканской премии имени Габдуллы Тукая, буинцы инициировали создание персонального музея художника.

Этот проект Минниханову представил начальник отдела архитектуры исполкома Буинского муниципального района Ринат Гильфанов. Музей будет трехэтажным, а разместят его на развилке двух улиц. Комиссия проект одобрила.

Этот проект Минниханову представил начальник отдела архитектуры исполкома Буинского муниципального района Ринат Гильфанов Фото: rais.tatarstan.ru

«Это будет новое здание в стиле буинский модерн. Автор проекта – Герман Алексеевич Бакулин (известный архитектор, его команда, напомним, изначально победила в конкурсе проектов нового здания театра Камала, – прим. Т-и). Он опытный архитектор, поэтому проанализировал все буинские памятники, а в Буинске довольно много сохранилось интересных памятников, и сделал так, чтобы этот объект был достоин этих памятников архитектуры – краснокирпичных и так далее. А поскольку и сам Баки Урманче был модернистом, Бакулин черты модерна этому зданию тоже придал. На фасадах, например, запроектированы витражи», – рассказала о будущем музее помощник Раиса Татарстана.

Предоставлено Ринатом Гильфановым

Строить Музей Баки Урманче будут на деньги из бюджета Республики Татарстан, уточнила она. Начнут уже в текущем году.

Главный архитектор исполкома Мамадышского района Адель Сибгатуллин представил проект строительства православного храма Святой Троицы в Мамадыше на улице Советской. Территория была выбрана не случайно – это историческое место, где находился собор Живоначальной Троицы, построенный в 1781-1783 годах, но снесенный в 1933-м. Проект получил одобрение комиссии.